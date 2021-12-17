Глава Минтруда России Антон Котяков высказался насчёт введения выплаты для пенсионеров, которая должна выплачиваться ежегодно к Новому году. Его слова передаёт РИА Новости.

Как сообщается, о такой выплате было заявлено недавно. Соответствующее предложение внёс комитет Госдумы по соцполитике. Размер выплаты, как было указано, должен быть равен получаемой пенсии. Средства на эти выплаты предлагалось выделять из федерального бюджета. Необходимость выплаты объяснялась высокой инфляцией и снижением покупательной способности пенсионеров.

Согласно заявлению Котякова, планов по введению такой выплаты нет. Он указал, что обсуждений насчёт ежегодной выплаты пенсионерам не проводилось и такой информации у него нет.

Ранее россиянам рассказали о стаже, который не будет учитываться при начислении пенсии. Речь идёт о тех периодах, которые не были подтверждены работодателем.