В Косово предложили ввести свои Силы безопасности на Украину, если это потребует НАТО. Об этом сообщает издание РИА Новости.

С этим предложением выступил Валён Мурати – лидер «Движения за единство» самопровозглашённой республики Косово. Как отмечается, Косово собственной армии не имеет по резолюции 1244 Совбеза ООН. В самопровозглашённой республике есть Служба безопасности Косова (СБК), личный состав которой предусматривает пять тысяч человек.

Кроме того, при материальной поддержке НАТО проводится модернизация и обучение СБК, чтобы в дальнейшем перевести их в полноценные вооружённые силы. Однако это не нравится Сербии, которая выражает протесты.

Мурати, как указывается, время от времени критикует власти Косово за то, что они демонстрируют недостаточную приверженность интересам США и НАТО. Он указал, что если НАТО потребует помощи от СБК, то им следует быть готовыми. Также он заявил, что стать членом НАТО является большим интересом для Косово.

Недавно американский сенатор Роджер Уикер пообещал, что США нанесут по России ядерный удар, если она начнёт вторжение на Украину. Однако в Сенате его не поддержали.