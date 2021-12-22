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В Хорватии заявили, что Россия запустила «тектонический сдвиг» сил на Западе, начав вести дипломатическое наступление. Об этом сообщает журналист Зоран Метер в статье для издания Geopolitika.news.

Согласно его заявлению, обусловлен этот «тектонический сдвиг» тем, что Россия потребовала от НАТО гарантий безопасности, причём не в устной форме. По мнению журналиста, это указывает на изменение «игры», к чему на Западе совершенно не привыкли. Из-за этого и начались разлады, а руководители на Западе дают различные заявления, которые порой противоречат друг другу.

Метер отметил, что часть стран, к примеру, Польша, считают, что необходимо усилить конфронтацию с Россией. Другие страны считают, что нужна стратегическая пауза. Что касается США, то, как считает журналист, Белый дом сейчас не готов вести с Россией полноценный конфликт. При этом также необходимо «сохранить лицо», чтобы никто не решил, что США идут на уступки.

Ранее в информагентстве Observador заявили, что Владимир Путин намеревается воссоздать сферу влияния Советского Союза. Такой вывод был сделан после требований Путина к США и НАТО.

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