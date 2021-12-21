В информагентстве Observador военные аналитики отметили, что Владимир Путин, российский лидер, пытается воссоздать сферу влияния Советского Союза, выдвинув недавно требования США и Североатлантическому альянсу.

Ранее российским внешнеполитическим ведомством был размещен проект соглашений с западным военно-политическим блоком, в котором указаны гарантии безопасности для РФ. Согласно ним, НАТО должна отказаться от расширения на восток и принятия стран, которые ранее являлись частью СССР. Американским военным также запрещается находиться на территории европейских государств.

Специалисты отмечают, что планы Путина оказались гораздо масштабнее, чем предполагалось ранее. Они указывают на то, что Кремль желает восстановить сферу влияния, которая имелась у Советского Союза. Многие пункты, к примеру, похожи на советскую пропаганду, связанную с «дружбой народов» и запрещающую Украине вступать в альянс.