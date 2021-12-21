Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве Observador военные аналитики отметили, что Владимир Путин, российский лидер, пытается воссоздать сферу влияния Советского Союза, выдвинув недавно требования США и Североатлантическому альянсу.

Ранее российским внешнеполитическим ведомством был размещен проект соглашений с западным военно-политическим блоком, в котором указаны гарантии безопасности для РФ. Согласно ним, НАТО должна отказаться от расширения на восток и принятия стран, которые ранее являлись частью СССР. Американским военным также запрещается находиться на территории европейских государств.

Специалисты отмечают, что планы Путина оказались гораздо масштабнее, чем предполагалось ранее. Они указывают на то, что Кремль желает восстановить сферу влияния, которая имелась у Советского Союза. Многие пункты, к примеру, похожи на советскую пропаганду, связанную с «дружбой народов» и запрещающую Украине вступать в альянс.

Вам может понравиться

Air Force Magazine: Румыния желает размещения в стране дополнительных войск США и НАТО

Наращивание российских войск на границе с Украиной и в сильно милитаризованном регионе Черного моря привело к призывам Румынии от имени «черноморских союзников по НАТО» усилить военное присутствие США и НАТО

Гражданам РФ назвали точную дату рекордного повышения пенсий в 2022 году

В ближайшие годы пенсионеров в РФ ждет значительная индексация пенсионных выплат. Эксперты отмечают, что подобного повышения в стране еще ни разу не происходило. Однако индексация будет осуществлена лишь для ряда

У танков Т-14 «Армата» выявили критические проблемы в ходе испытаний в Сирии

Журналисты «Военно-промышленного курьера», сославшись на свои источники в ОПК РФ, отметили, что в ходе тестирования танка Т-14 «Армата» на сирийской территории у него были обнаружены серьезные недостатки. Согласно их словам,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 декабря – небольшой снег, до -13 °C | город Мытищи: погода, 21 декабря – пасмурно, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 декабря – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 21 декабря – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 21 декабря – небольшой снег, до -16 °C | Армавир: погода, 21 декабря – пасмурно, до 1 °C |