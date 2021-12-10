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Российские семьи смогут получить пособие, размер которого составляет почти 20 тысяч рублей. Об этом сообщает KONKURENT.RU.

Как указывается, речь идёт о единовременном пособии, право на получение которого имеют все родители при рождении ребёнка. Уточняется, что размер дохода семьи не влияет на получение этого пособия – родителям оно будет выплачено в любом случае.

Выплата денег начнётся уже в скором времени. Получить пособие семьи смогут либо через социальную защиту, либо из средств ФСС.

Как отмечается, сейчас размер этого пособия составляет 18 886 рублей. Однако с 1 февраля такие выплаты будут проиндексированы, и пособие увеличится до 19 981 рублей. Размер индексации составит 5,8%.

Ранее в Госдуме поддержали введение новой выплаты для семей с детьми. Предназначена она будет для тех, кто работает с пациентами с коронавирусом.

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  • Анна
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