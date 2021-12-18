В Германии высказались насчёт запуска трубопровода «Северный поток-2», заявив, что этот вопрос не имеет отношения к политике.

С соответствующим заявлением выступил глава Минфина ФРГ и лидер СДПГ Кристиан Линднер. Ему был задан вопрос о том, не использует ли Запад СП-2 как способ давления на Россию. Согласно его словам, сейчас вопрос о запуске СП-2 является не политическим, а правовым.

Линднер указал, что сейчас проводится изучение возможности запуска газопровода в соответствии с законами Европы. Занимается этим Федеральное сетевое агентство. Сейчас проверка работоспособности «Северного потока-2» ещё не окончена.

Также Линднер высказался и насчёт просьбы со стороны Украины о поставках оружия. Он указал, что в Германии надеются на дипломатическое решение конфликта, связанного с Украиной.

Недавно эксперт Игорь Юшков отметил, что основным противником “Северного потока-2” является Польша. Из-за Варшавы даже после сертификации газопровода проблемы не закончатся.