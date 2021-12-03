Обозреватель Николас Буссе в своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о «стратегической ошибке», которую допустила Германия.

Под этой ошибкой он подразумевает «Северный поток-2». Как было заявлено, он является для Европы угрозой со стороны России. Таким образом, Берлин оказал Москве помощь в том, чтобы «заложить мину», которая будет угрожать европейским странам.

Буссе сообщил, что партнёрам Германии также весьма не нравится, что последняя имеет дополнительные доходы, так как сотрудничает с Москвой.

Буссе считает, что этот газопровод всегда являлся политическим проектом. Россия же ранее несколько раз указывала, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, который выгоден не только самой России, но и Евросоюзу.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Ангела Меркель сделала всё возможное для того, чтобы реализовать проект “Северный поток-2”. Он отметил секретное письмо к Конгрессу США, которое каким-то образом оказалось обнародовано.