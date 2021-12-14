На новостном портале «Авиа.про» отметили, что в ЛДНР готовы сбивать любые воздушные суда других государств, замеченные в небе над Донбассом.

Данное заявление в Луганске и Донецке решили сделать после того, как западные странные стали открыто поддерживать планы Украины, касающиеся вторжения в Донбасс. Ополченцы отмечают, что воспользуются имеющимися у них на вооружении системами ПВО для уничтожения любых самолетов, представляющих для них угрозу. При этом недавно возле линии разграничения был замечен американский самолет-разведчик RC-135W.

Журналисты отмечают, что ДНР и ЛНР имеют сравнительно немного комплексов ПВО, но их вполне хватит для уничтожения летательных аппаратов, которые незаконно проникнут в воздушное пространство Донбасса. Эксперты считают, что самолет ВВС США совершил полет в указанном регионе для определения местонахождения противовоздушных систем ополченцев.