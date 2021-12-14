читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На новостном портале «Авиа.про» отметили, что в ЛДНР готовы сбивать любые воздушные суда других государств, замеченные в небе над Донбассом.

Данное заявление в Луганске и Донецке решили сделать после того, как западные странные стали открыто поддерживать планы Украины, касающиеся вторжения в Донбасс. Ополченцы отмечают, что воспользуются имеющимися у них на вооружении системами ПВО для уничтожения любых самолетов, представляющих для них угрозу. При этом недавно возле линии разграничения был замечен американский самолет-разведчик RC-135W.

Журналисты отмечают, что ДНР и ЛНР имеют сравнительно немного комплексов ПВО, но их вполне хватит для уничтожения летательных аппаратов, которые незаконно проникнут в воздушное пространство Донбасса. Эксперты считают, что самолет ВВС США совершил полет в указанном регионе для определения местонахождения противовоздушных систем ополченцев.

Вам может понравиться

SunNews: Российская армия способна «пустить на пельмени» все три бригады войск США в Европе

Китайский портал SunNews опубликовал язвительный комментарий к американским публикациям о намеченной мобилизации войск США в Европе на восточном фланге НАТО. Перевод этого комментария представлен изданием discover24.ru. Командование войск США в

Депутат Рады Рахманин: Байден выдал уступки Москве за компромисс с Путиным

Сергей Рахманин, украинский парламентарий, в ходе недавнего телеэфира отметил, что США продолжают заявлять о концентрации военных сил РФ возле границ Украины, чтобы выдать уступки Кремлю за компромисс. Согласно его словам,

В Кремле назвали агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе

Дмитрий Песков, представитель Кремля, отреагировал на высказывания Джо Байдена, лидера США, о присутствии американских военных подразделений на территории Европы. Согласно его словам, на Западе продолжают осуществлять агрессивную риторику в адрес
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 14 декабря – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 14 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 14 декабря – облачно с прояснениями, до 9 °C |