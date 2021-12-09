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Авторы чешского издания CZDefence заявили, что если начнётся война с Россией, то Украина останется одна. Об этом сообщает “Военное обозрение”.

Как отмечается, Запад весьма беспокоят сообщения о массовой переброске российских войск к границе с Украиной. Дипломаты заявляют, что существует угроза военного конфликта и того, что Россия может захватить часть Украины.

В случае реального военного конфликта, как отмечают авторы статьи, НАТО не будет действовать. Так, недавно глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что важно различать союзников НАТО и партнёров, которым является Украина. У первых есть гарантия того, что Альянс будет их защищать. Украина может рассчитывать разве что на военные и технические поставки или расширение работы инструкторов и надеяться, что этого ей хватит. Кроме того, против России могут ввести новые ограничения.

Ранее Владимир Путин заявил, что вопросы о нападении на Украину являются провокационными. Также он указал, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.

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