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На пресс-конференции после встречи президента РФ Владимира Путина с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом один из журналистов поинтересовался, собирается ли Россия «нападать на Украину». Этот вопрос глава государства назвал провокационным, сообщило информационное агентство «РИА Новости».

Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность», – заявил Путин.

Он также подчеркнул, что говорит как о среднесрочной, так и более далекой перспективе. Сейчас вопрос о «нападении на Украину» обсуждается на уровне глав государств с Соединенными Штатами, а также с другими российскими партнерами.

Напомним, что недавно о «нападении на Украину» в начале следующего года написало немецкое издание Bild. Оно повторило уже ходившие ранее разговоры о войсках РФ, которые якобы стоят на границе с соседней страной, а также выдало два возможных сценария развития событий. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, авторы этой публикации черпали вдохновение в Соединенных Штатах.

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