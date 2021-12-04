Авторы Forum 24 заявили, что Чехия могла бы пригласить жить эмигрантов из России.

По словам автора статьи, в 1919 году Чехословакия пригласила к себе жить десятки тысяч русских и украинцев, которые бежали от большевистского террора. Журналист указал, что этим решением можно гордиться, так как страна получила много трудолюбивых и умных людей.

Сейчас, как было заявлено, можно повторить этот жест и пригласить русских эмигрантов, которые больше не хотят жить в России. Эти люди могут принести Чехии пользу и помочь её развитию.

Однако некоторые требования для этих эмигрантов нужно установить, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда в страну приедут «бандиты». Также отмечается, что среди желающих уехать из России оппозиционно настроенных граждан есть много умных и образованных людей.

Ранее в Чехии заявили, что обязательная вакцинация против коронавируса вводиться не будет. Такое заявление было сделано после того, как в соседней Австрии граждан обязали ставить прививки.