читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авторы Forum 24 заявили, что Чехия могла бы пригласить жить эмигрантов из России.

По словам автора статьи, в 1919 году Чехословакия пригласила к себе жить десятки тысяч русских и украинцев, которые бежали от большевистского террора. Журналист указал, что этим решением можно гордиться, так как страна получила много трудолюбивых и умных людей.

Сейчас, как было заявлено, можно повторить этот жест и пригласить русских эмигрантов, которые больше не хотят жить в России. Эти люди могут принести Чехии пользу и помочь её развитию.

Однако некоторые требования для этих эмигрантов нужно установить, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда в страну приедут «бандиты». Также отмечается, что среди желающих уехать из России оппозиционно настроенных граждан есть много умных и образованных людей.

Ранее в Чехии заявили, что обязательная вакцинация против коронавируса вводиться не будет. Такое заявление было сделано после того, как в соседней Австрии граждан обязали ставить прививки.

Вам может понравиться

Испанские учёные выяснили, что кофеин повышает внимание и остроту зрения у человека

Учёные из Испании рассказали, какое действие кофе оказывает на когнитивные способности человека. В исследовании были задействованы 20 человек, которые практически никогда не пили кофе. Их поделили на две группы. В
  • Анна
  • 02.12.2021
  • читать 1 минуту

Сенатор Ковитиди: Антироссийская истерика НАТО маскирует агрессию против РФ

Североатлантический альянс маскирует подготовку к войне с Россией истеричными заявлениями о «российской агрессии», уверена сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди. Так она прокомментировала очередное заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о перемещении

Разведка ВСУ раскрыла правду о “нападении России”, которую опасается озвучивать официально

Вероятность нападения РФ на Украину составляет не более 10 процентов пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в разведывательном ведомстве. Россия не стягивает силы к границам Украины, а просто меняет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 декабря – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 4 декабря – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Армавир: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до 13 °C |