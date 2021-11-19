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И. о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш указал, что обязательную вакцинацию вводить в стране не планируют.

Как сообщается, недавно в Австрии был введён общенациональный локдаун. Кроме того, в стране ввели обязательную вакцинацию. Бабиш в беседе с журналистами отметил, что Чехия не намеревается следовать примеру своего соседа.

Однако днём ранее в Чехии объявили, что с начала следующей недели в стране буде действовать локдаун. Распространяться он будет на тех жителей, которые либо ещё не переболели коронавирусом, либо не поставили против него вакцину. Им разрешено посещать только аптеки и магазины, где продаются товары первой необходимости, врачей и работу, если есть отрицательный результат теста. Действовать меры ограничения будут до февраля 2022 года.

О вводимых в Чехии ограничениях мы сообщали ранее. Они начнут действовать с 22 ноября.

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