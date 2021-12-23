В Болгарии не согласны с идеей размещения в своей стране войск НАТО. Об этом рассказало немецкое издание Der Spiegel.

Так, с предложением расположить войска НАТО в Болгарии и в Румынии недавно выступил генерал НАТО Тод Уолтерс. Необходимость этих действий он объяснил увеличением военного присутствия России поблизости от границы с Украиной.

В Болгарии указали, что сейчас нет причин для того, чтобы размещать на своей территории войска НАТО. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр обороны Болгарии Стефан Янов. Он также указал, что перемещение войск России рядом с украинской границей нельзя назвать причиной для того, чтобы дать разрешение на размещение сил Альянса.

Авторы издания указали, что болгары считаются дружественным для России народом, исходя из истории на протяжении многих лет.

Недавно в Болгарии предложили США воевать с Россией на Аляске. Так жители страны ответили на предложение о размещении войск НАТО на своей территории.