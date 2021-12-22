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Болгарские читатели в комментариях к публикации в издании «Дневник» заявили, что выступают против размещениях войск НАТО на территории своей страны. Они высказались в том духе, что если Соединенным Штатам так уж сильно хочется повоевать с РФ, пусть делают это на Аляске, а не в Болгарии.

Так пользователи Сети прокомментировали публикацию о «подготовке России к нападению на Украину». В ней приведено заявление генерала Тода Уолтерса о необходимости отправить в Румынию и Болгарию войска Альянса в ответ на стягивание российской армии к границам Украины.

«Это Россия-то стянула войска к Украине? Нужно спросить у НАТО, где ещё находиться российским войскам, может, американцы хотят, чтобы они отошли на Чукотку? Пусть делают уроки и хорошенько перечитают, что написал Путин», – написал один из читателей.

Другой добавил, что Болгария в этому конфликте должна поддерживать Россию, а не США.

«Ничего против американцев не имею, но не при конфликте с русским — в Библии сказано, что нужно быть прежде всего на стороне брата по вере, он мне ближе и дороже», – написал он.

Напомним, что Запад уже больше месяца разгоняет антироссийскую истерику в Восточной Европе. Он заявляет, что Москва намерена «захватить Украину», однако сам исподтишка накапливает свои войска на российских рубежах.

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