читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Австрийские власти ввели жесткие ограничения для людей, которые упорно сопротивляются вакцинации от коронавируса. Сейчас им разрешается выходить из дома только на прием к врачу, в аптеку или супермаркет. При наличии отрицательного ПЦР-теста можно сходить также на работу.

Без вакцинации невозможно посетить театр или парикмахерскую, заселиться в гостиницу, побывать на крупном мероприятии. Кроме того, без сертификата не разрешается даже воспользоваться подъемником на горнолыжном курорте страны.

Проверка сертификатов осуществляется полицией, которая проводит масштабные рейды. Время от времени правоохранители даже проверяют поезда и электрички, отлавливая упрямых непривитых граждан.

Те, кто попадается полиции, вынуждены платить немалые штрафы. Так, максимальная сумма составляет 3 600 евро.

Вам может понравиться

Диетолог рассказала, как быстро похудеть за две недели перед Новым Годом

Врач-эндокринолог «Инвитро-Юг», диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Сорокина в беседе с РИА Новости дала советы, которые помогут избавиться от нескольких лишних килограмм до Нового года. Диетолог указала, что нормальным
  • Анна
  • 16.12.2021
  • читать 1 минуту

Врач Комаровский предупредил об опасности сердечных капель при болях в сердце

Евгений Комаровский, специалист в области медицины, отметил, что сердечные капли могут навредить организму, если принимать их во время стрессовых ситуаций или появления болевых ощущений в области груди. Согласно его словам,

Ученые Гарварда рассказали о пользе средиземноморской диеты при эректильной дисфункции

Группа исследователей из Гарвардского университета (США) определила, что при помощи правильно подобранной диеты можно значительно увеличить потенцию. Специалисты на протяжении 35 лет вели наблюдение за 50 000 мужчин, проведя в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |