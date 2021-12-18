Австрийские власти ввели жесткие ограничения для людей, которые упорно сопротивляются вакцинации от коронавируса. Сейчас им разрешается выходить из дома только на прием к врачу, в аптеку или супермаркет. При наличии отрицательного ПЦР-теста можно сходить также на работу.

Без вакцинации невозможно посетить театр или парикмахерскую, заселиться в гостиницу, побывать на крупном мероприятии. Кроме того, без сертификата не разрешается даже воспользоваться подъемником на горнолыжном курорте страны.

Проверка сертификатов осуществляется полицией, которая проводит масштабные рейды. Время от времени правоохранители даже проверяют поезда и электрички, отлавливая упрямых непривитых граждан.

Те, кто попадается полиции, вынуждены платить немалые штрафы. Так, максимальная сумма составляет 3 600 евро.