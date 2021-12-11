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Пенсионеров предупредили о том, что их карту «Мир» могут заблокировать из-за переводов денежных средств от детей. Об этом сообщается в статье онлайн-журнала «Налоги и бухгалтерия».

Отмечается, что сейчас на карту «Мир» переводятся все социальные выплаты и это достаточно удобно. Однако недостатком такой карты является то, что её могут заблокировать из-за частых переводов на неё небольших сумм. К примеру, дети могут перечислять родителям небольшие суммы. В итоге банк посчитает эти перечисления подозрительными.

Кроме того, подозрение могут вызвать частые переводы от владельца карты сторонним лицам, переводы небольших сумм или онлайн-покупки. Причём, как заявили авторы статьи, сотрудники финансовых организаций предпочитают своих клиентов об этих последствиях не предупреждать. Среди плюсов карты отмечается её бесплатное обслуживание.

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  • Анна
  • 09.12.2021
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