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Бывший офицер армии США Брент М. Иствуд, в уходящем году дебютировавший в качестве военного обозревателя американского интернет-издания «1945» (19FortyFive), представил вариант топ-5 «самых мощных орудий войны России». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия наращивает свое превосходство в области различных видов ядерных вооружений, добавляя в свой арсенал уникальную торпеду с ядерной боеголовкой и оснащая свои ядерные ракеты гиперзвуковыми планирующими блоками. Она также совершенствует свои ударные вертолеты и ракеты класса «земля-воздух».

Ядерная торпеда «Посейдон»

В 19FortyFive представили свою версию из 5 самых смертоносных вооружений РоссииРоссия разрабатывает эту новую торпеду с атомным двигателем, за счет чего у нее будет огромный радиус действия. Размером с большой автобус и весом в примерно 100 тонн, она будет вооружена ядерным взрывным устройством. Это оружие пугает, потому что оно может быть нацелено на города США на любом побережье. Россия планирует запускать «Посейдон» со своей новой подводной лодки К-329 «Белгород». Русские могут использовать «Посейдон» по-разному, в том числе осуществляя его самостоятельный медленный и скрытый подход, что затрудняет обнаружение или запуск из контейнера на морском дне.

ЗРК С-400 «Триумф»

В 19FortyFive представили свою версию из 5 самых смертоносных вооружений РоссииСистема С-400 способно не только уничтожать пилотируемые самолеты противника и крупные дроны, но также может использоваться против крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 400 км, в зависимости от типа используемой ракеты-перехватчика. Каждая батарея С-400 имеет восемь пусковых установок и 32 ракеты с радаром и мобильным командным пунктом. В России система С-400 состоит на вооружении с 2007 года и стала весьма востребованной за рубежом. Она была продана в Турцию, Сирию, Китай и Индию. В начале этого года 80 военных представителей из 52 стран мира смогли увидеть демонстрацию С-400 в действии.

ЗРК «Панцирь С-1»

В 19FortyFive представили свою версию из 5 самых смертоносных вооружений РоссииЭто мобильная система ПВО, которая помимо ракет имеет зенитно-артиллерийское вооружение. На «Панцире С-1» размещены 12 управляемых ракет класса «земля-воздух» и две скорострельные 30-мм пушки. Помимо самолетов, «Панцирь» способен уничтожать приближающиеся баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Комплекс использовался в Сирии, Ливии, а также в конфликте в регионе Донбасса. Модернизированные варианты имеют улучшенный радар, увеличенную дальность обнаружения и более эффективные вращающиеся пушки.

Ми-28НМ Superhunter

В 19FortyFive представили свою версию из 5 самых смертоносных вооружений РоссииМощный ударный вертолет, в чем-то похожий на американский AH-64 Apache. Новые сенсоры позволяют ему летать и атаковать ночью. Современный радар обеспечивает обзор на 360 градусов вместе с радиолокационным изображением земли. Ми-28НМ может развивать скорость в 290 км/ч и обладает дальностью полета в 450 км. «Суперохотник» вооружен до зубов. У него есть 30-мм пушка, управляемые противотанковые и обычные ракеты. Вертолет при модернизации стал всепогодным.

МБР РС-24 «Ярс»

В 19FortyFive представили свою версию из 5 самых смертоносных вооружений РоссииТрехступенчатая твердотопливная ракета, способная нести от трех до шести боеголовок независимого наведения мощностью от 150 до 250 килотонн каждая, с дальностью действия более 10 000 км. На вооружении России находятся как шахтные, так и мобильные МБР «Ярс». Дорожно-мобильный вариант сложно обнаружить, а подготовка ракеты к запуску занимает всего семь минут. На «Ярсе» также может быть установлен гиперзвуковой планирующий боевой блок «Авангард». Как и все гиперзвуковые системы вооружений, он очень быстр и крайне сложен для перехвата.

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