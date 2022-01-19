Конгресс США проголосовал за сохранение стареющих стратегических бомбардировщиков B-1B, предложив ВВС разработать меры по их выживаемости в случае конфликта с Россией или Китаем. Об этом пишет Брент М. Иствуд, военный обозреватель «1945» (19FortyFive). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Конгресс при утверждении последнего варианта Закона о государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2022 финансовый год призвал сохранить стареющий B-1B Lancer оставаться в строю ВВС США до тех пор, пока новый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider не будет готов к эксплуатации. А это произойдет не раньше 2026 года.

45 бомбардировщиков B-1B все еще находятся в строю, хотя 17 были списаны в октябре.

Одна из главных причин такого решения Конгресса заключается в том, что B-1B по-прежнему актуален. В ноябре самолеты этого типа вернулись из четырехмесячной командировки в Англию, где они летали вместе с союзниками по НАТО. Две из ставших известными учебных миссий были проведены над Балтийским и Черным морями.

В этих миссиях работали с эскортом истребителей F-35 Lighting II из норвежских ВВС, а также взаимодействовали с боевыми самолетами из Румынии, Канады и Польши. Помимо этого, бомбардировщики проводили учения непосредственной авиационной поддержки, работая вместе с силами НАТО.

Цель миссии заключалась в том, чтобы сдержать Россию, и, по сути, вся эта деятельность заставила русских насторожиться. Одна из тренировочных миссий НАТО привлекла пристальное внимание российских военно-воздушных сил, которые подняли два истребителя, чтобы перехватить B-1B, когда он заправлялся топливом над Черным морем.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями, которые позволяют развивать скорость около 1450 км в час – это 1,2 Маха. Потолок – 9150 м. Бомбардировщику требуются четыре члена экипажа.

B-1B несет самую большую в ВВС США полезную нагрузку из управляемых и неуправляемых боеприпасов. В трех внутренних отсеках для оружия его можно разместить 34 тонны. Кроме того, на крыльях есть узлы подвески, чтобы нести дополнительные боеприпасы.

Еще одна причина сохранить B-1B в деле – это то, что они могут нести гиперзвуковые крылатые ракеты. Вероятнее всего, это будет разработка HAWC, проходящая сейчас наземные тестирования.

Ранее B-1B использовался в Афганистане и Ираке. Но это происходило тогда, когда у США было безальтернативное воздушное господство. Как бы B-1B отреагировал на стаи зенитных ракет и истребителей противника? Решением может стать развертывание истребителя, который будет обладать средствами радиоэлектронной борьбы для обмана средств ПВО противника и подавления угроз против B-1B. Это расчистит путь для бомбардировок.

Похоже, что ВВС США действительно обеспокоены тем, как B-1B будет вести себя в войне великих держав, и думают о способах повышения живучести. Они заимствуют тактику у ВМФ, в которой используется EA-18G Growler – самолет радиоэлектронной борьбы на базе F/A-18 Super Hornet. Конгресс также согласен с этой идеей, что отражено в последнем NDAA.

Разрешение на финансирование возможностей лучшей защиты B-1B в опасных условиях продиктовано опасениями конфликта с Россией или Китаем. Как вариант, многоцелевой истребитель F-15EX может послужить «глушилкой» – вылетая впереди и нейтрализуя угрозы для B-1B. Все это может быть осуществлено до того, как вступит в строй будущий B-21.