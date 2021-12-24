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Заявления политиков и украинских СМИ о скором «нападении России» провоцируют панику у населения страны. Военком Херсонской области Александр Зиньковский сообщает, что жители региона, у которых имеются дачные участки на левом берегу Днепра, массово вывозят оттуда свои вещи.

Они заявляют, что это своеобразная «эвакуация», так как в ближайшее время территории могут быть захвачены российскими военнослужащими.

Зиньковский высказался в том духе, что гражданам просто нечего делать. Ведь весной эти же вещи придется паковать и везти обратно, так как никто на Украину нападать не собирается.

Кроме того, военком отметил, что в Херсоне и области создаются батальоны территориальной обороны, в которые войдут по 46 человек личного состава. Также около 90 жителей региона будут представлять управление бригадой теробороны.

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