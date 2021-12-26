На Украине пользователи Сети резко раскритиковали помощницу замминистра образования Украины Кристину Тишкун.

Как сообщается, 27-летняя Тишкун на своей Instagram-странице поделилась кадром, на котором она запечатлена в компании мэра города Львов Андрея Садового. Критику вызвал наряд, который Кристина выбрала для встречи.

Так, она облачилась в чёрное облегающее платье, которое имело разрез до бедра, а также очень глубокое декольте, что многие посчитали неприемлемым для чиновницы. В комментариях к публикации они сравнили её с эскортницей и вызванной на Рождество проституткой. Некоторые посоветовали ей «или крестик снять, или трусы надеть».

После всей критики Тишкун приняла решение закрыть в Instagram свою страницу для неподписанных на неё пользователей.

Недавно откровенной фотографией поделилась 19-летняя внучка Ельцина. В своём Instagram она опубликовала кадры с отдыха на Карибах.