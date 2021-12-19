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Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева поделилась своими пикантными фотографиями, которые были сделаны на Карибах.

Согласно имеющимся сведениям, на Карибах девушка отдыхает в компании с футболистом Федором Смоловым. Находятся они на острове Сен-Бартс, так как здесь располагается вилла, принадлежащая семье 19-летней Марии. Отмечается, что пара отмечает здесь Новый год уже не в первый раз, однако раньше они свои отношения старались скрывать.

В Stories Instagram 19-летняя девушка продемонстрировала свою фигуру в весьма откровенном купальнике голубого цвета. Также она отдельным постом опубликовала несколько кадров, показав остров, на котором отдыхает, а также своего возлюбленного Смолова, правда, только со спины.

Ранее исполнитель Филипп Киркоров раскрыл, с кем он целовался на фотографии. Это фото было опубликовано в его Instagram и вскоре удалено.

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