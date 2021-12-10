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Евгений Мураев, бывший украинский народный избранник, считает, что Владимир Зеленский допустил огромную ошибку, сменив работу шоумена на кресло президента страны.

Согласно его словам, он «не завидует» судьбе главы государства, так как, будучи артистом, его любили многие зрители, а сейчас его ненавидят большинство граждан Украины. Экс-парламентарий напомнил, что Зеленский являлся любимым персонажем юмористических программ, поэтому он мог без проблем перемещаться по городам и странам, встречая повсюду положительные эмоции.

Украинский политик отметил, что если учесть текущую обстановку на Украине, то политическая карьера нынешнего президента закончится очень печально. Ранее в СМИ появились итоги опроса, показавшего, что если бы выборы в стране прошли сейчас, то Зеленскому не удалось бы на них победить – многие украинцы отдали свои голоса Дмитрию Разумкову, бывшему спикеру Верховной Рады.

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