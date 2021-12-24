Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о появлении украинских танков в населенном пункте Марьинка. Боевые машины беспрепятственно вошли в пригород столицы самопровозглашенной ДНР.

Портал Avia.Pro высказал предположение, что Киев разворачивает вблизи Донецка свои мотострелковые подразделения, которые усиливаются танками и другим тяжелым вооружением. Не исключено, что делается это в рамках подготовки к полномасштабному наступлению на Донбасс.

Авторы публикации отмечают, что в последние две недели в регионе наблюдается относительное затишье. ВСУ перестали ежедневно обстреливать территории республик, однако ситуация по-прежнему накалена до предела. Тем более, что Киев задействует противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», время от времени стреляя по позициям ополчения.