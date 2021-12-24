читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев раскритиковал обновление российских ВКС и заявил, что оно оставляет желать лучшего. По мнению украинских экспертов, авиация РФ скоро попадет в жесточайший кризис и деградирует, сообщает портал «Военное дело».

Специалисты с Украины, которая только и делает, что строит новейшие самолеты в фантазиях президента Зеленского, подсчитали, что в распоряжении ВКС РФ находится почти 1600 боевых самолетов. Это довольно много, но подавляющую часть парка составляют воздушные машины, не проходившие модернизацию с советских времен.

Так, эксперты привели в пример истребители МиГ-29. Всего в авиапарке России числится 289 таких самолетов, но модернизацию прошло только 74. Остальные якобы дышат на ладан и подлежат списанию.

То же самое киевские специалисты заявили об истребителях МиГ-31. Россия хоть и модернизирует их, но срок эксплуатации этих самолетов уже превысил 30 лет, что автоматически делает их негодными к выполнению боевых задач. Тот факт, что эти истребители отлично справляются с перехватами американских F-35, украинских экспертов не смутил.

Они успели также раскритиковать «проблемный Су-57», который до сих пор получает старые двигатели и не может относится к пятому поколению.

РФ очень медленно заменяет старые самолеты на новые, поэтому перспективы ее ВКС выглядят ужасно, считают эксперты с Украины.

Здесь стоит упомянуть, что Киев на протяжении 30 лет сдавал в металлолом советские истребители и бомбардировщики, не построив ни единого нового самолета. Поэтому его мнение о российских ВКС невероятно важно для Москвы.

Вам может понравиться

Пакистан успешно испытал крылатую ракету, способную нести ядерную боеголовку

В Пакистане успешно завершились испытания крылатых ракет Babur-1В, которые способны поражать цели на расстоянии до 900 километров, сообщает пресс-служба Вооруженных сил страны. Одна из главных особенностей этого вида вооружения –

В России разработали холодоустойчивые аккумуляторы для робототехники и военных целей

Российский холдинг «Росэлектроника», являющийся частью госкорпорации «Ростех», разработал литий-ионные аккумуляторы, способные работать в условиях экстремального холода. Диапазон температур, которые выдерживают новые батареи, составляет от -50 до +50 градусов. Сообщается, что

The American Spectator: Россия моментально захватит Украину, если дело дойдет до полномасштабной войны

Отсутствие современных боевых систем и сравнительно низкая численность войск приведут к быстрому поражению Украины в случае гипотетической войны с Россией, считают авторы портала The American Spectator. Они пояснили, что Россия
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |