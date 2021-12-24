Киев раскритиковал обновление российских ВКС и заявил, что оно оставляет желать лучшего. По мнению украинских экспертов, авиация РФ скоро попадет в жесточайший кризис и деградирует, сообщает портал «Военное дело».

Специалисты с Украины, которая только и делает, что строит новейшие самолеты в фантазиях президента Зеленского, подсчитали, что в распоряжении ВКС РФ находится почти 1600 боевых самолетов. Это довольно много, но подавляющую часть парка составляют воздушные машины, не проходившие модернизацию с советских времен.

Так, эксперты привели в пример истребители МиГ-29. Всего в авиапарке России числится 289 таких самолетов, но модернизацию прошло только 74. Остальные якобы дышат на ладан и подлежат списанию.

То же самое киевские специалисты заявили об истребителях МиГ-31. Россия хоть и модернизирует их, но срок эксплуатации этих самолетов уже превысил 30 лет, что автоматически делает их негодными к выполнению боевых задач. Тот факт, что эти истребители отлично справляются с перехватами американских F-35, украинских экспертов не смутил.

Они успели также раскритиковать «проблемный Су-57», который до сих пор получает старые двигатели и не может относится к пятому поколению.

РФ очень медленно заменяет старые самолеты на новые, поэтому перспективы ее ВКС выглядят ужасно, считают эксперты с Украины.

Здесь стоит упомянуть, что Киев на протяжении 30 лет сдавал в металлолом советские истребители и бомбардировщики, не построив ни единого нового самолета. Поэтому его мнение о российских ВКС невероятно важно для Москвы.