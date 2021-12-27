В скором времени на Украине должен быть принят так называемый «закон о локализации». Об этом сообщает издание РИА Новости.

Этот закон подразумевает введение требований к определённому уровню локализации производства некоторых видов продукции машиностроения. Закон был предложен Верховной радой ещё летом прошлого года, однако Киев столкнулся с целым рядом проблем, в том числе и с истерикой со стороны Запада, и принят закон так и не был. При этом, как было отмечено, своевременное принятие этого закона могло бы помочь воскресить украинскую промышленность.

Несмотря на препятствия, закон не «исчез» и недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намеревается его подписать. Однако теперь закон несколько изменился. Если раньше он подразумевал требование к локализации в 25-45% с увеличением требований до 40-55%, то теперь было принято решение лишь о 10% с теоретическим ростом до 40%.

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