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Крупные учения на полигоне «Опук», в которых РФ задействовала 1200 военнослужащих, заставила британское издание Daily Mail продолжить антироссийскую истерию. Журналисты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», написали, что ситуация в регионе по-прежнему накалена до предела и риски «нападения РФ на Украину» сохраняются.

Читатели издания в комментариях написали, что Британии не стоит сунуть нос не в свои дела, так как Украина никаким боком не входит в зону ее ответственности. Также они назвали Киев марионеткой Соединенных Штатов.

«Америка любит нагнетать напряженность, чтобы потом продавать оружие», – написал один из комментаторов.

Другой отметил, что НАТО и Евросоюз сами регулярно цепляют Россию, вынуждая ее защищаться, а затем обвиняют в мифической «агрессии»,

Еще один пользователь нашел совершенно неожиданное решение проблемы с защитой Украины:

«Как насчет того, чтобы мы призвали побольше новобранцев и отправили их на Украину? Я бы набрал солдат из вновь прибывших “лодочников” и послал их в трехлетнее турне на русский фронт», – иронично заметил он, имея в виду заполонивших Великобританию нелегальных мигрантов.

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