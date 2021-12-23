Учёные предположили, что в облаках на Венере может существовать жизнь.

Как отмечается, в целом Венера довольно неподходящее место для развития какой-либо жизни, даже простых микроорганизмов. Так, здесь высокая температура, а также давление, кроме того, идут сернистые дожди. Однако учёные уже некоторое время предполагают, что в облаках Венеры могут жить микроорганизмы.

Расположены облака на высоте примерно в 45-60 километрах над поверхностью. Недавно международная группа учёных во время своего исследования нашла новые доказательства того, что в облаках Венеры может быть жизнь.

Доказательством они считают наличие на планете аммиака, который не мог появиться на Венере из ниоткуда или образоваться во время естественных химических процессов. Таким образом, как считают специалисты, аммиак образуется во время биологической активности микроорганизмов. Учёные считают, что эти микробы непохожи на всё, что им известно.

Недавно мы сообщали, что учёные нашли экзопланету, где один год длится более миллиона земных лет. Расположена эта планета в 35 световых годах от Земли.