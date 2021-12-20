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Астрономы нередко обнаруживают уникальные экзопланеты, расположенные вне Солнечной системы и обладающие необычными условиями. К таким мирам теперь относится COCONUTS-2B, расположенный в 35 световых годах от Земли.

На самом деле этот космический объект был обнаружен еще около десяти лет назад при помощи инфракрасного телескопа НАСА. Однако тогда ученые посчитали, что это звезда, относящаяся к классу холодных коричневых карликов. Теперь же стало известно, что речь идет о газовом гиганте, который почти в 6 раз массивнее Юпитера.

Исследователи также рассчитали, что эта планета полностью оборачивается вокруг своей звезды за 1 миллион 100 тысяч земных лет. Но, несмотря на тот факт, что она расположена весьма далеко от своего светила, на ней поддерживается высокая температура – на дневной стороне она достигает 161 градуса Цельсия. Именно по этой причине ее удалось обнаружить с помощью телескопа.

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