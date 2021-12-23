Учёные выяснили, что хищники более подвержены раку по сравнению с другими животными. Об этом сообщает издание Nature.

Как отмечается, учёные имеют больше информации о том, из-за чего развивается рак у человека, но и животные тоже подвержены риску развития онкологических заболеваний. Для выяснения более подробных сведений специалисты провели анализ информации о 110 тысячах млекопитающих 191 вида.

Выяснилось, что хищники заболевают онкологией чаще остальных животных. У некоторых видов хищников смертность от рака может достигать даже четверти случаев от всех смертей. А вот копытные от рака страдают реже остальных животных.

Связано это с тем, что хищники употребляют мясо. Кроме того, некоторую роль могли оказать и другие факторы, такие как онкогенные вирусные инфекции или низкое разнообразие кишечного микробиома. Учёные отметили, что малоподвижный образ жизни тоже оказывает влияние, а в исследовании изучались животные из зоопарков.

Ранее учёные установили, что некоторые животные могут быть весьма умными. К примеру, у павианов хорошо развиты когнитивные способности