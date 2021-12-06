Исследователи установили, что чайки являются более умными птицами, чем считают люди. Об этом сообщает издание Science Alert.

Как оказалось, чайки не глупее, чем вороны или попугаи. Они могут выполнять различные задачи и головоломки. В исследовании, который состоял из трёх этапов, учёные задействовали 138 чаек. Птиц отобрали из четырёх колоний диких чаек, выбирались те особи, которые продемонстрировали умственные способности.

В эксперименте птицам следовало при помощи веревки добыть себе угощение. Так, им нужно было потянуть за веревку, чтобы дать себе доступ к кусочку колбасы.

С этой задачей справились 25% чаек, причём 21% птиц выполнили задачу с первого раза. Для сравнения – у ворон показатель успешности выполнения задания только на 5% выше. В аналогичном исследовании 2016 года, в котором участвовали барбадосские снегири, с задачей справились 46% птиц, но только две особи сумели вытянуть лакомство с первой попытки.

Недавно учёным впервые за 172 года удалось снять чернобровую мышиную тимелию. Эти птицы обитают на острове Борнео.