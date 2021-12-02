Американские специалисты разработали дрон, который способен осуществлять взлёт и посадку подобно птице. Статья, рассказывающая о роботе, была опубликована изданием Science Robotics.

Как сообщается, дрон обзавёлся «когтями». За их счёт он способен садиться на ветки и неровные поверхности подобно птицам. Кроме того, птицы, как указывается, при взлёте подпрыгивают, отталкиваясь ногами. Также взлетает и дрон.

Учёные отметили, что воспроизвести птичий полёт и то, как они сидят на ветках, довольно непростая задача. Сделать подходящую конструкцию лап для дрона удалось далеко не сразу. Всего специалисты совершили около 20 попыток создать рабочую конструкцию.

Дрон получил название SNAG. Его можно использовать, к примеру, для того, что изучать живую природу и проводить наблюдение. Конструкция с лапами позволяет устройству не тратить энергию на зависание на одном месте, а сесть при необходимости на ветку или другую подходящую поверхность.

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