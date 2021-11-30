Группа греческих специалистов собирается одной из первых создать тестовый образец робота-подмастерья, который сможет учиться у рабочих выполнять различные производственные задачи. Данный проект профинансирует Евросоюз.

Уникальная машина будет трудиться вместе с людьми, учась рабочим процессам на предприятиях автомобильной, пищевой и химической промышленности. Для обучения робота новым действиям работникам необходимо будет лишь продемонстрировать их ему. Дело в том, что он умеет распознавать и повторять жесты.

Прототип будет оснащен нейросетью, видеокамерами и чувствительным покрытием с различными индикаторами. Все это поможет ему обучаться разным второстепенным действиям, к примеру, сборке систем. Подобные машины должны будут снизить физическую нагрузку на работников, не лишая их рабочих мест.