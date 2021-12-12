читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные рассказали о тестировании человекоподобного мозга, работу которого проверили на роботах в лабиринте.

Как сообщается, у роботов была задача выбраться из лабиринта. Такой метод является основным для оценки обучаемости лабораторных крыс и мышей. Именно поэтому учёные решили применить подобный метод на роботах. Для разработки метода ориентации в пространстве была задействована работа синапсов, за счёт которых люди и крысы могут определять своё положение в пространстве и запоминать путь. Когда через синапсы проходит информация, они укрепляются, за счёт чего человек или крысы учатся.

В эксперименте робот, находящийся в лабиринте площадью два квадратных метра, передвигался, поворачивая по умолчанию всегда в правую сторону. Если он упирался в тупик, то возвращался обратно и поворачивал налево. По словам учёных, спустя 16 попыток робот нашёл выход из лабиринта.

Ранее учёные сообщали о разработке робота, который имеет когти, похожие на птичьи лапы. Благодаря им он может закрепляться на ветках.

Вам может понравиться

Врачи рассказали о неожиданном ночном симптоме нехватки витамина B12

Медики обнаружили неожиданный признак, указывающий на нехватку витамина B12 в организме и появляющийся только ночью. Специалисты напоминают, что данное вещество нужно, чтобы поддерживать нервные клетки и кровь в здоровом состоянии.

Ученые из Самары научат искусственный интеллект писать рассказы

Команда исследователей из Самары предложила обучить искусственный интеллект написанию рассказов. Для этого он должен лишь проанализировать человеческое поведение и написанные людьми художественные произведения. Специалисты планируют воспользоваться концепцией Курта Левина, психолога

В России создали комплекс, который позволит управлять компьютером силой мысли

Специалисты из России разработали устройство, которое даёт возможность управлять компьютерными приложениями за счёт мыслей и жестов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России. Как сообщается, разработкой занимались специалисты Балтийского Федерального университета
  • Анна
  • 11.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 декабря – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 12 декабря – небольшая облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |