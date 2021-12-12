Учёные рассказали о тестировании человекоподобного мозга, работу которого проверили на роботах в лабиринте.

Как сообщается, у роботов была задача выбраться из лабиринта. Такой метод является основным для оценки обучаемости лабораторных крыс и мышей. Именно поэтому учёные решили применить подобный метод на роботах. Для разработки метода ориентации в пространстве была задействована работа синапсов, за счёт которых люди и крысы могут определять своё положение в пространстве и запоминать путь. Когда через синапсы проходит информация, они укрепляются, за счёт чего человек или крысы учатся.

В эксперименте робот, находящийся в лабиринте площадью два квадратных метра, передвигался, поворачивая по умолчанию всегда в правую сторону. Если он упирался в тупик, то возвращался обратно и поворачивал налево. По словам учёных, спустя 16 попыток робот нашёл выход из лабиринта.

Ранее учёные сообщали о разработке робота, который имеет когти, похожие на птичьи лапы. Благодаря им он может закрепляться на ветках.