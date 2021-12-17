Специалисты из Австралии нашли уникальную многоножку, у которой было насчитано 1306 ног. Об этом сообщает Scientific Reports.

Нашли существо на глубине около 60 метров в скважине, пробуренной горнодобывающей компанией. Уникальность найденной многоножки в том, что ранее у аналогичных существ насчитывалось не более 750 ног. Учёные дали открытому виду название Eumillipes persephone.

Всего специалисты сумели изучить несколько особей нового вида. Как было установлено, у этих многоножек нет глаз, их головы имеют конусовидную форму, кроме того, на голове у них располагаются усики и клюв. Длина тела существ составляет около 10 сантиметров. Также учёные отмечают, что для многоножек характерны нитевидные тела, которые состоят из 330 сегментов. Оказалось также, что число ног увеличивается с возрастом – у самой молодой обнаруженной особи ног было всего 778.

Учёные высказали предположение, что особенности тела этих существ связаны с их средой обитания и необходимостью перемещаться в узких отверстиях.

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