Учёные обнаружили, что зубастые терпуги каждый день теряют и снова отращивают свои зубы.

Данные рыбы являются хищными и довольно крупными. Так, они могут вырастать в длину до полутора метров, а их вес составляет до 59 килограмм. Также они имеют до 555 зубов, которые расположены на нескольких челюстях. Кроме того, у зубастых терпуг есть дополнительные глоточные челюсти, а нёбо покрыто маленькими губными сталактитами.

Во время эксперимента учёные наблюдали за 20 рыбами. Им окрасили зубы, поместив предварительно в аквариумы с окрашенной водой. Оказалось, что рыбы данного вида ежедневно лишаются около 20 зубов. Примерно столько же у них вырастает за день.

Зубы, расположенные на дополнительной челюсти, выпадают чаще. Объяснить это учёные на данный момент не могут.

Ранее учёные установили, что некоторые рыбы очищают свою чешую при помощи живых акул. Как отмечаются, кожа акул похожа на наждачную бумагу, и рыбы трутся о нее, счищая паразитов.