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Специалисты из Германии установили, что новый штамм коронавируса омикрон имеет устойчивость к основным антителам.

Антитела у людей, излечившихся от коронавируса, почти не ингибируют омикрон. Выяснилось также, что антитела, вырабатывающиеся после вакцинации препаратом BioNTech- Pfizer также имеют сниженную эффективность, если ставить две прививки. Но если ставить третью прививку, то эффективность вакцины повышается. Таким образом, вакцинация по-прежнему остаётся наиболее эффективным способом защиты от тяжелого течения коронавируса.

Штамм омикрон, как заявляют специалисты, имеет более высокую скорость распространения по сравнению с другими штаммами коронавируса. Это означает, что если ничего не изменится, то омикрон уже спустя несколько месяцев будет доминировать среди всех штаммов COVID-19. Какое влияние это окажет на пандемию, учёные на данный момент сказать не могут.

Недавно эксперты сообщили, что тканевые маски бесполезны против штамма коронавируса омикрон. Эффективными являются лишь хирургические маски.

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