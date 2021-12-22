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Всего в 60 километрах от границы воздушного пространства России в Крыму появился секретный разведывательный самолет ВВС США Bombardier Challenger 650 A.R.T.E.M.I.S. Сообщил об этом портал Avia.Pro, ссылающийся на мониторинговые сервисы.

Авторы отмечают, что самолет радиоэлектронной разведки довольно долго кружил у границ РФ, собирая всевозможную информацию. Это вызывает некоторые опасения, так как отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас накалены до предела и малейшая искра может зажечь пламя Третьей мировой войны.

По мнению экспертов, Bombardier Challenger 650 вел наблюдение за кораблями, радиолокационными станциями, комплексами ПВО, перехватывая сигналы и собирая данные о российской технике и вооружении. Также секретный самолет мог попытаться нарушить работоспособность оборонительных систем РФ.

Отмечается, что Bombardier Challenger 650 не в первый раз оказывается у российских границ, однако сейчас он подошел к ним на весьма опасное расстояние.

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