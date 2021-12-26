Украина активно задействует беспилотники Bayraktar TB2 на Донбассе, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на турецкое издание Milliyet. Авторы отмечают, что БПЛА лишь дважды атаковали позиции ополчения, однако разведывательные миссии выполняют практически круглосуточно.

В основном дроны кружат в районе между стратегически важными для Киева городами Докучаевск и Тельманово. При этом самопровозглашенные ДНР и ЛНР постоянно опровергают сведения о полетах «Байрактаров» над своей территорией.

По мнению экспертов, складывается весьма опасная ситуация. Учитывая практически полное отсутствие в распоряжении ополченцев Донбасса оружия, способного обеспечить защиту от беспилотников, Киев в любой момент может наносить удары по важным населенным пунктам. Тем более, что совсем скоро он получит от Анкары новую партию дронов.