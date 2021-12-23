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Ранее сообщалось, что НАТО намеревается перебросить на Украину до 40 тысяч военнослужащих. Их основу должна составить Объединенная оперативная группа, которая в настоящий момент находится в состоянии повышенной боевой готовности. Причем сейчас управление командным центром этой самой группы осуществляется Турцией.

Журналисты турецкого издания Habertürk пишут, что если НАТО решит задействовать VJTF против России до конца текущего года, Анкаре придется руководить военной операцией на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Они волнуются, что это окончательно испортит отношения между двумя странами.

«Не окажемся ли мы в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой?», задаются вопросом эксперты.

Стоит упомянуть, что в январе 2022 года командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности возьмет на себя Франция.

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