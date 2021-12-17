Инновационные беспилотники «Байрактар ТБ2» создали серьезный повод для беспокойства России и сыграют решающую роль в войне между РФ и Украиной, сообщило турецкое издание Ahval. Перевод публикации представил портал «Газета.ru».

Авторы публикации приводят данные экспертов Атлантического совета о турецких дронах и их уникальных возможностей. Беспилотники умеют проводить разведку, наносить удары по потенциальному противнику, осуществлять наведение артиллерийских и ракетных вооружений. Именно поэтому Россия якобы забеспокоилась из-за наличия у Киева столь универсального оружия.

Сообщается, что «обеспокоенность» уже достигла предела, так как президент РФ Владимир Путин потребовал у турецкого лидера Тайипа Эрдогана прекратить поставки БПЛА на Украину. Тот в ответ увеличил число реализуемых Киеву беспилотников в два раза.

Напомним, что ранее издание «Взгляд» опубликовало статью, в которой назвало такие вот хвалебные оды в честь «Байрактаров» попыткой Турции вести «рекламную войну» против РФ. Она избрала путь агрессивного маркетинга и цепляется за каждый мизерный шанс продать дроны еще хоть кому-нибудь.