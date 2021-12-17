Триумфальное появление в Нагорном Карабахе беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 позволило Турции получить всемирное признание в области военных технологий. В которых она в течение длительного времени оставалась среди аутсайдеров.

Популярность БПЛА «Байрактар» в настоящий момент зашкаливает. Эти беспилотники хотят видеть в своих войсках Польша, Болгария и Румыния. Украина уже приобрела партию дронов и даже обкатала их на Донбассе, используя для разведывательных целей и даже для ударов по ополчению ЛНР и ДНР.

Однако Турция хочет не просто продавать дроны, а еще и конкурировать с Россией. Она развязала против нее настоящую рекламную войну, придумывая иногда весьма оригинальные маркетинговые ходы.

К примеру, чтобы доказать, насколько сильно «Россия боится» беспилотников, СМИ разогнали историю о решетчатой защите, которые российские военнослужащие в Крыму наваривают на башни танков Т-72. Из той же серии – заявления о геноциде ЗРПК «Панцирь» в Ливии и прочие «достоверные факты».

Прокомментировавшие стремление Турции конкурировать с Россией журналисты издания «Взгляд» отметили, что Анкара пока больше занимается маркетингом, хотя и не в меру агрессивным. Поэтому серьезной воспринимать ее заявления не стоит.