Американцы сейчас должны быть напористыми и сильными перед угрозой войны с Россией, но они относятся к возможности вооруженного противостояния развязно и легкомысленно, заявил писатель Фредди де Бур.

Заместитель главного редактора американского издания The Week Бонни Кристиан, ссылающийся на писателя, отмечает, что после Вьетнама гражданам Америки не приходилось сталкиваться с ужасами войны. Кроме того, с 1991 года, когда развалился СССР, американцы наслаждались всеми прелестями однополярного мира. Они просто забыли, что такое настоящая военная угроза и поэтому легкомысленно смотрят на противостояние с РФ.

Кристиан заявил, что такое «примирение с конфликтами» является очень опасным для страны. Но при этом он выразил надежду, что нынешние неустранимые противоречия между Россией и США все же исчезнут и до полномасштабного противостояния дело просто не дойдет.