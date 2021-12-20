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Американцы сейчас должны быть напористыми и сильными перед угрозой войны с Россией, но они относятся к возможности вооруженного противостояния развязно и легкомысленно, заявил писатель Фредди де Бур.

Заместитель главного редактора американского издания The Week Бонни Кристиан, ссылающийся на писателя, отмечает, что после Вьетнама гражданам Америки не приходилось сталкиваться с ужасами войны. Кроме того, с 1991 года, когда развалился СССР, американцы наслаждались всеми прелестями однополярного мира. Они просто забыли, что такое настоящая военная угроза и поэтому легкомысленно смотрят на противостояние с РФ.

Кристиан заявил, что такое «примирение с конфликтами» является очень опасным для страны. Но при этом он выразил надежду, что нынешние неустранимые противоречия между Россией и США все же исчезнут и до полномасштабного противостояния дело просто не дойдет.

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