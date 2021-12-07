Обозреватели The Times заявили, что Россия планирует напасть не только на Украину, а ещё и на другие страны Восточной Европы.

Как заявляют авторы статьи, военно-политическое руководство России намеревается одновременно вести боевые действия сразу же в нескольких направлениях. Отмечается, что сейчас на российско-украинской границе находится около 175 тысяч военнослужащих ВС России. Это выяснила американская разведка. Также было заявлено, что на границе находится около 50 тысяч резервистов и весьма большое количество тяжёлой военной техники.

По словам журналистов, используя эти силы, Россия может напасть не на Украину, а на Прибалтику – а точнее, осуществить вторжение в Сувалкский коридор. Российская армия сумеет осуществить это примерно за два часа. Так, сначала туда отправят мигрантов ради дестабилизации ситуации в республиках. После этого придут российские вооружённые силы, которые объединятся с силами Калининградской области. После этого Прибалтику окажется отрезана от Европы.

Недавно журналист Александр Коц рассказал, что обучением ВСУ занимаются 4 тысячи военных США и еще более 8 тысяч представителей других стран НАТО. Столько большое количество военных НАТО начало прибывать на Украину ещё весной.