На территории Украины обучением боевых подразделений ВСУ занимаются 4 тысячи американских военных и еще более 8 тысяч представителей других стран Североатлантического альянса. Об этом изданию «Лента.ру» сообщил журналист Александр Коц.

Он рассказал, что в таком количестве американские и натовские офицеры начали появляться в период весенней истерии по поводу «нападения РФ» в апреле. С тех пор они подготовили к ведению боевых действий 8 бригад и 13 батальонов ВСУ. Тренировки проводились в полном соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

Также они настояли на создании в структуре СБУ специального отдела, который бы занимался исключительно диверсиями против РФ. Инструкторы обучают будущих диверсантов а также консультируют силовое ведомство по этой теме.

Журналист заявил, что натовские военные работают по принципу ротации, поэтому они находятся на Украине практически постоянно. Их представители готовят водолазов и снайперов, разведывательные операции разрабатываются при участии специалистов британской Ми-6. НАТО уже сейчас находится у самой границы РФ, заявляет журналист. Однако пока информация об этом хранится в секрете.