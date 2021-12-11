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Российский Су-57 и американский F-22 Raptor относятся к пятому поколению истребителей. Каждый из них имеет свои преимущества, поэтому заранее предсказать победителя в бою между этими самолетами очень сложно, пишет издание The National Interest.

Авторы публикации считают, что российский истребитель не без труда, но все же сможет одолеть самолет противника на дальней дистанции. Кроме того, Су-57 имеет несколько весомых преимуществ, среди которых более высокая скорость, наличие ракет К-74М2 и К-77М. Последние наделены функцией радиолокационного наведения. Также на истребителе ВКС РФ используется система радиоэлектронной борьбы «Белка».

У F-22 выбор ракет немногим больше. Так, помимо AIM-120 и боезарядов с инфракрасным наведением, у него имеются также средства поражения JDAM. Именно поэтому в случае сближения с Су-57 американский истребитель может одолеть его за счет более мощных ракет. Впрочем, российский самолет существенно выигрывает в маневренности и может уклониться от ударов, проведя контратаку. Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «Военное дело», отметили, что в воздушном бою многое будет зависеть от мастерства летчиков, а также от банального везения.

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