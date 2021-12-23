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Из-за некомпетентности властей США Китай может стать мировой сверхдержавой. Об этом заявил журналист The Federalist Пол Гилберт.

Как сообщается в публикации, в Китае уже давно занялись активной разработкой и развитием собственного вооружения, и во многом этому способствовали действия США. В это же время вооружённые силы Америки постепенно приходили в упадок, но продолжали верить в своё превосходство. Слабость американской армии начала проявляться некоторое время назад. В пример приводится ситуация, когда ВМС Ирана сумели захватить катера США.

В итоге, как заявил Гилберт, в будущем Китай получит полный контроль над Южно-Китайским морем. В дальнейшем, благодаря новому модернизированному оружию, Китаю удастся подчинить себе и США, и, таким образом, Вашингтон можно будет назвать рабом Пекина.

Недавно телеведущий канала Fox News Джесси Келли заявил, что американской армии нужны солдаты, которые сядут на «трон из китайских черепов». Но вместо этого в армию набирают тех, кто хорошо относится к гомосексуалистам и трансвеститам.

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