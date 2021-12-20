В ситуации, которая сейчас складывается в мире, США нужно принимать на службу в армию граждан, готовых сесть на «трон из китайских черепов». Но Пентагон слишком озабочен толерантностью и делает выбор в пользу тех, кто хорошо относится к гомосексуалистам и трансвеститам, заявил телеведущий канала Fox News Джесси Келли.

Он отметил, что сейчас для попадания в американскую армию достаточно поддерживать принципы толерантности, уважать женщин и радоваться из-за обилия вокруг представителей ЛГБТ. Способность воевать давно никого не интересует. Такая кадровая политика может обернуться крахом США в случае начала серьезного вооруженного столкновения.

Именно поэтому Пентагон должен изменить политику и набирать в армию тех, кто готов «сесть на трон из китайских черепов», не ощущая по этому поводу никаких угрызений совести.

Напомним, что ранее журналисты выражали недовольство рекламной кампанией американской армии, в которой главными персонажами были в основном представители ЛГБТ.