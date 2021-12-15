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Американский журналист Фред Вир считает, что Россия имеет все шансы для того, чтобы спокойно сосуществовать с НАТО. Об этом он пишет в статье для издания The Christian Science Monitor.

Как указал журналист, России нужно добиться выполнения одного условия и у неё есть все шансы для этого. Так, он указывает, что ранее Михаилу Горбачеву были даны обещания, что НАТО не будет продвигаться на восток.

Вир считает, что Россия собирается выдвинуть ультиматум по вопросу вступления Украины в НАТО. Москва намеревается создать между Россией и странами НАТО «нейтральную зону», которая будет схожа с позициями Австрии и Финляндии во времена холодной войны.

В статье предполагается, что Байден заявил Путину о возможности переговоров по этому вопросу, чтобы понять, можно ли прийти к какому-либо соглашению. Если США и Россия сумеют согласовать свои позиции, то их решение может сильно ударить по Украине.

Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал, как Россия может поставить НАТО на место и вынудить прекратить провокации. Он назвал три способа, которые позволят это осуществить.

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