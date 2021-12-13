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Военный эксперт Константин Сивков рассказал, как Россия может прекратить провокации со стороны Запада. Его слова передаёт издание «ПолитРоссия».

Как отмечается, недавно лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден сменить курс из-за неизвестного самолёта. Инцидент произошёл над Чёрным морем, на борту гражданского самолёта находилось 160 человек.

По мнению Сивкова, с помощью данного инцидента Запад осуществил попытку напугать Россию. Предположение о том, что авиация НАТО проводила отработку боевой тактики он не поддерживает.

Пресечь подобные инциденты в будущем, как заявил эксперт, можно при помощи трёх шагов. Для начала нужно сделать дипломатический ход и направить ноту руководству НАТО, требуя разъяснить причины инцидента. Также необходимо обратиться в международные суды.

Затем России следует закрыть своё воздушное пространство для стран НАТО. Это жестко ударит по европейскому контингенту НАТО. Третьим шагом, как заявил эксперт, могут стать аналогичные провокации со стороны российских лётчиков.

Ранее Константин Сивков рассказал, как Россия ответит на провокации ВСУ в Донбассе. Как он отметил, спокойно наблюдать за происходящим Россия не будет.

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