читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание The American Spectator составило список людей, которые являются номинантами на премию «Идиот года».

Отмечается, что авторы издания составляют такой список каждый год. Всего в списке находится 13 человек, из них многие являются известными американскими политиками. Составил список журналист Итсу Диас. Политики были включены в этот перечень, согласно его заявлению, из-за своих «псевдо-достижений».

В частности, номинантом на премию «Идиот года» является президент США Джо Байден, которого журналист назвал «дедушкой в постоянной прострации». Вошли в список также пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Кроме того, журналист включил в список главу КНДР Ким Чен Ына и даже Билла Гейтса. Диас предложил читателям выбирать тех, кто достоин получения этой премии, а также предлагать новые комментарии.

Ранее мы сообщали, что во время одного из своих выступлений Джо Байден не смог выговорить название нового штамма коронавируса “омикрон”. Он постоянно путался в буквах и произносил название штамма неправильно.

Вам может понравиться

Кулеба признал военное превосходство России над Украиной в Азовском море

Россия занимает доминирующее положение в Азовском море и обязательно использует его в случае гипотетической войны, заявил глава украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба. В интервью американскому изданию The Washington Post он

Россия отправила 5 ударных вертолетов Ка-52 для ликвидации протурецких террористов в Сирии

Протурецкие террористы окончательно вывели из себя Россию непрекращающимися обстрелами сирийских правительственных войск, поэтому было решено использовать против них ударные вертолеты Ка-52. Сразу 5 винтокрылых машин внезапно появились над северной частью

Пользовательница Reddit унизила младшую сестру, заставив публично признаться в отправке сообщений её мужу

Пользовательница Reddit с ником roses323 рассказала о том, как она унизила свою младшую сестру. По словам женщины, она недавно ушла от мужа, но расставание далось ей тяжело, она сильно переживала
  • Анна
  • 24.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 декабря – облачно с прояснениями, до -15 °C | город Мытищи: погода, 26 декабря – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 декабря – снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 декабря – небольшой снег, до -12 °C | Королев: погода, 26 декабря – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 26 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 26 декабря – пасмурно, до 6 °C |