Издание The American Spectator составило список людей, которые являются номинантами на премию «Идиот года».

Отмечается, что авторы издания составляют такой список каждый год. Всего в списке находится 13 человек, из них многие являются известными американскими политиками. Составил список журналист Итсу Диас. Политики были включены в этот перечень, согласно его заявлению, из-за своих «псевдо-достижений».

В частности, номинантом на премию «Идиот года» является президент США Джо Байден, которого журналист назвал «дедушкой в постоянной прострации». Вошли в список также пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Кроме того, журналист включил в список главу КНДР Ким Чен Ына и даже Билла Гейтса. Диас предложил читателям выбирать тех, кто достоин получения этой премии, а также предлагать новые комментарии.

Ранее мы сообщали, что во время одного из своих выступлений Джо Байден не смог выговорить название нового штамма коронавируса “омикрон”. Он постоянно путался в буквах и произносил название штамма неправильно.